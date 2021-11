Le infrastrutture al centro di un incontro tra l’assessore regionale Baldelli e la Confcommercio

FANO – Domani pomeriggio (giovedì 11 novembre) si terrà presso nella sede di Confcommercio a Fano un incontro promosso dal direttore generale Amerigo Varotti con l’assessore regionale Francesco Baldelli (nella foto).

Tema dell’incontro, fortemente richiesto dalle imprese del settore turistico, saranno le infrastrutture (dalla Fano-Grosseto alla ferrovia; dalla ciclabile dell’Adriatico alla Pedemontana) la cui carenza ha in questi decenni penalizzato fortemente la Provincia di Pesaro e Urbino rispetto al resto della Regione.

«Il potenziamento della rete infrastrutturale, a cominciare dal completamento dell’eterna incompiuta Fano-Grosseto – ha detto Varotti – è essenziale per lo sviluppo turistico della nostra Provincia, per il litorale fanese e tutta la vallata del Metauro in particolare».

