Trattative in corso tra i partiti per il rinnovo del Consiglio provinciale di Ancona

ANCONA – Avviato l’iter per le elezioni provinciali 2021. La Provincia di Ancona andrà al voto il 18 dicembre per l’elezione del presidente e del Consiglio provinciale, come da decreto del Vice Presidente n.121/2021.

Per la Provincia di Ancona il numero complessivo degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) al 18/12/2021 è di n. 666.

L’iter prevede un numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature: alla carica di presidente della Provincia di Ancona è di n. 100, per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale è di n. 34

Tutte le informazioni inerenti le elezioni dell’ente Provincia di Ancona sono consultabili nella home page del sito istituzionale ( www.provincia.ancona.it ).

In Italia sono 31 le Province che andranno al voto per l’elezione del Presidente di Provincia e 75 per l’elezione dei Consigli Provinciali; 896 i Consiglieri Provinciali che dovranno essere eletti.

A votare saranno 68.855 elettori di secondo grado, sindaci e consiglieri comunali di 5.534 Comuni in rappresentanza di 32.708.635 cittadine e cittadini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it