Si schianta con la mountain bike con un’auto, soccorso e trasportato in ospedale

MONDOLFO – Un cinquantottenne, residente nel quartiere di Piano Marina, è stato ricoverato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dopo un incidente avvenuto, nella tarda mattinata di oggi, in via Madonna delle Grotte, alla periferia di Mondolfo.

L’uomo, in sella ad una mountain bike, stava percorrendo la strada, in discesa, quando, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrato con una Fiat Punto, alla cui guida si trovava un pensionato di Mondolfo.

In considerazione delle contusioni riportate dal ciclista nello schianto e nella conseguente caduta, i sanitari intervenuti sul posto, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il cinquantottenne è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale per essere sottoposto a tutti i necessari accertamenti.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it