Domenica doppio appuntamento con i “Belfortissimi in cammino”

Una passeggiata accessibile a tutti ed un incontro pubblico al Teatro “Conti” di Acqualagna

ACQUALAGNA – La Provincia di Pesaro e Urbino, ente gestore della Riserva naturale statale “Gola del Furlo”, organizza per domenica 7 novembre un doppio appuntamento con la partecipazione dei “Belfortissimi in Cammino”, i cinque ragazzi di Belforte all’Isauro che tra giugno e luglio di quest’anno hanno compiuto il “Cammino di Santiago”: tra loro, un giovane con disabilità che ha partecipato a questa straordinaria esperienza utilizzando la Joelette (speciale carrozzina monoruota da fuoristrada) condotta dai suoi amici.

L’iniziativa, che si svolge in occasione della 56esima Fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna, prevede alle ore 9.30 una passeggiata accessibile a tutti tra le meraviglie della Gola del Furlo (partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al numero 800.028.800 o alla mail: riservafurlo@provincia.ps.it), con la presenza della guida specializzata in accompagnamento inclusivo Simona Sampaolo che illustrerà le eccellenze del luogo. Per l’occasione, la sezione di Pesaro dell’Unione italiana ciechi ed ipovedenti metterà a disposizione alcuni tandem, mentre il tour operator “Marche and Bike” metterà a disposizione biciclette adattate al trasporto di persone con disabilità. Da parte sua, la sezione “Montefeltro” del Club alpino italiano collaborerà nella conduzione della Joelette del Furlo. Oltre ai “Belfortissimi in cammino”, parteciperà alla passeggiata anche il direttore della Riserva naturale statale “Gola del Furlo” Maurizio Bartoli.

Alle ore 14.45 , al Teatro Conti di Acqualagna , è previsto invece un incontro pubblico dove i “Belfortissimi in Cammino” racconteranno i 902 km di strada percorsi tra solidarietà, lavoro di squadra, impegno, determinazione e amicizia, per riflettere insieme ad autorità, associazioni e cittadini sull’importanza di questi aspetti nella quotidianità e nello sviluppo di progetti di inclusione (ingresso libero, consigliata prenotazione al numero 800.028.800, green pass obbligatorio). L’incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di Acqualagna, sarà moderato dal direttore della Riserva naturale statale “Gola del Furlo” Maurizio Bartoli, con gli interventi del presidente della Provincia Giuseppe Paolini, del sindaco di Acqualagna Luca Lisi e di altri rappresentanti delle istituzioni. Per l’occasione verrà mostrato il video dell’impresa dei “Belfortissimi”, mentre Simona Sampaolo della Riserva naturale statale “Gola del Furlo” presenterà insieme alla presidente provinciale dell’Unione italiana ciechi ed ipovedenti Maria Mencarini “Idee e nuove prospettive in rete per la valorizzazione di un territorio accogliente ed inclusivo”. Le conclusioni saranno a cura del presidente dell’associazione “Piattaforma Solidale” Massimo Domenicucci. All’iniziativa aderiscono anche l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (sede provinciale di Pesaro) ed altre associazioni.

“Sono già molti anni che, attraverso il progetto ‘Natura protetta alla portata di tutti’ – evidenzia il direttore della Riserva naturale statale ‘Gola del Furlo’ Maurizio Bartoli – ci siamo attivati nel costruire e veicolare concretamente una cultura dell’accoglienza turistica e dell’inclusione sociale attraverso programmi, servizi e infrastrutture accessibili e fruibili da una tipologia di visitatori quanto più ampia possibile. Quella di domenica sarà una giornata all’insegna dell’inclusione, con la collaborazione di varie realtà associative ed imprenditoriali del territorio impegnate a migliorare proprio l’inclusione sociale delle persone con disabilità”. (g.r.)

