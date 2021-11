Da Verona a Roma, il Carnevale di Fano continua a far conoscere la propria storia e le proprie maschere

FANO – E’ stato un lungo fine settimana di promozione per il Carnevale di Fano che ha attraversato l’Italia con le sue maschere e le sue opere.

Venerdì 29 e sabato 30 ottobre la presidente Maria Flora Giammarioli insieme al Vulon, Simone Diotallevi, ha partecipato al Carnevale di Verona dove ha sfilato nella centralissima piazza Bra’ ed ha presenziato ad una serata di gala organizzata presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio.

Domenica 31 ottobre, invece, una rappresentanza più nutrita composta sempre dalla presidente Giammarioli, dal vice presidente Luca Cardarelli, dalla consigliera Romina Paoloni, dalla Musica Arabita e da un gruppo di Vuloni, si è recata a Cinecittà World di Roma dove il mese scorso erano già state portate 9 opere dei maestri carristi fanesi, 7 delle quali in stile Halloween. Le opere per 3 anni resteranno nel parco della Capitale a caratterizzare un’area tematica dedicata all’orror.

“Sono state due importanti occasioni di promozione per il nostro Carnevale – commenta Maria Flora Giammarioli – ed anche delle opportunità per stringere relazioni che ci saranno sicuramente utili per il futuro.

