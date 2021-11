A 19 Comuni della provincia di Pesaro Urbino fondi dalla Regione per migliorare la viabilità

Il consigliere regionale Nicola Baiocchi (FdI): “Oltre 1.700.000 euro assegnati al Pesarese per mettere in sicurezza le strade”

PESARO – “Sono 19 i Comuni della Provincia di Pesaro Urbino che potranno contare su importanti somme stanziate dalla Regione Marche per il miglioramento della viabilità e, quindi, per il rafforzamento della sicurezza stradale. Ringrazio l’assessore Francesco Baldelli e l’intero Esecutivo di centrodestra, guidato da Francesco Acquaroli, per il bando promosso su questa importante tematica”.

Questo il commento del consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi (nella foto), a seguito della pubblicazione delle istanze ammesse a finanziamento come contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale.

Nello specifico, per la Provincia di Pesaro Urbino, sono stati finanziati 19 progetti per un’erogazione di fondi complessiva pari a 1.754.420 euro (anno 2022 e 2023) e riguardano i Comuni di: Montecalvo in Foglia 100mila euro per la realizzazione di una rotatoria; Sassocorvaro Auditore 99.890,00 euro per il miglioramento di strada Ca’ Martello e via A. Manzoni in Casinina; Lunano 77mila euro per bitumare alcune arterie viarie; Mombaroccio 100mila euro per la manutenzione e messa in sicurezza della parte iniziale di via Turlo, lato Villagrande; Mondavio 89.600,00 euro per la manutenzione stradale di alcune arterie viarie; Mondolfo 100mila euro per la manutenzione stradale di alcune arterie viarie; Gabicce mare 99.400,00 euro progetto per la realizzazione del percorso ciclabile classificato strada a basso traffico; Piobbico 91mila euro per manutenzione stradale di alcune arterie viarie; San Lorenzo in Campo 100mila euro per lavori di straordinaria manutenzione via Caprile; Cagli 91mila euro per manutenzione stradale di alcune arterie viarie; Frontone 70mila euro per garantire la fruizione e l’attraversamento in sicurezza di via del Mare (S.P. 121 canneto); Macerata Feltria 100mila euro per la realizzazione di una passerella pedonale in via Europa; Pergola 100mila euro per lavori di sistemazione strada comunale Fenigli; Piandimeleto 69.930 euro per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale; Terre Roveresche 100mila euro per la realizzazione di una rotatoria nel municipio di Piagge; Cantiano 100mila euro per il completamento marciapiede in località Pontedazzo; Monte Grimano Terme 82.600 euro per la messa in sicurezza di via Acquaviva-Valporco; San Costanzo 84mila euro per messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali; Apecchio 100mila euro per il miglioramento della sicurezza di alcuni tratti di strade comunali.

“Ancora una volta si conferma molto alta l’attenzione nei confronti del territorio pesarese e, in particolare, dei piccoli Comuni che, grazie a questi fondi, potranno mettere in cantiere lavori pubblici necessari e fondamentali per garantire e migliorare la sicurezza stradale dei residenti e di tutti gli automobilisti che transiteranno per le arterie viarie oggetto di importanti miglioramenti. Sono certo – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi – che le opere saranno ultimate in tempi celeri per un potenziamento complessivo della viabilità all’interno della Provincia di Pesaro-Urbino”.

