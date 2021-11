Fine settimana con i Week End Gastronomici di Confcommercio Pesaro e Urbino

PESARO – Primo fine settimana di novembre dei Week End Gastronomici di Confcommercio Pesaro e Urbino apre le porte con un ricco programma all’insegna delle prelibatezze della tavola e delle bellezze paesaggistiche ed artistiche dell’Itinerario della Bellezza.

Sabato 6 novembre a Piobbico il ristorante Montenerone “Da Carletto” (0722.986282) ha pensato ad un menù a base di crostino con lardo di colonnata, affettati misti con crescia all’olio e rosmarino, polenta macinata a pietra con ragù ai porcini, pappardelle al cinghiale, fricôt di agnello alla birra con carciofi, arista al forno con castagne, barchette di patate al rosmarino, tortino di castagne, caffè.

Domenica 7 novembre si parte dal ristorante Da Luisa (0721.896120) a Colli al Metauro con frittata con tartufo, ciauscolo, crescia, mousse di formaggi con miele e noci, olive, crostino ai fegatini, bavarese di finocchi, passatelli porcini e scorzone, gnocchi al ragù d’anatra, anatra in porchetta, coniglio in porchetta, insalata, patate arrosto, semifreddo al cioccolato su salsa alla pera; La Locanda dei Venti (0541.926257) a Novafeltria con prosciutto al pepe, carpaccio al tartufo, fagioli cannellini con porcini e polentina gratinata al fossa, ravioli di zucca con formaggio di fossa e goletta, tagliatelle al tartufo, faraona ripiena con castagne, filetto di maiale ai porcini, patate al forno, zuppa inglese, caffè; La Nuova Fazenda (0721.496154) a Vallefoglia con salumi nostrani, crostini misti, olive all’ascolana, verdure dorate, polenta grigliata al tartufo, ravioli alla norcina, strozzapreti gorgonzola, noci e radicchio, arrosto all’urbinate con ripieno di frittatina al tartufo, tagliata al sale grosso e rosmarino, insalata di stagione, zuppa inglese; infine a Cantiano Tenetra (0721.788658) con tortino verza e ricotta, trippa di vitello, zuppa di ceci e porcini, melanzane alla parmigiana, ravioli con crema di zucca e formaggio di fossa, pappardelle al cinghiale, cinghiale in salmì, agnello scottadito, erba cotta, patate arrosto, mousse di ricotta di pecora con amarene di Cantiano.

Per la migliore degustazione dei prodotti del nostro territorio, i vini serviti provengono esclusivamente da affermate cantine della provincia di Pesaro e Urbino.

I menù ed i prezzi (da 20,00 a 23,00 euro per i piatti con tartufo) su www.ascompesaro.it, www.lemarchediurbino.it e sui libretti disponibili presso Confcommercio, uffici di Rivera Banca e uffici turistici. Si consiglia la tempestiva prenotazione.

