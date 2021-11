Alessandro Amadio è il nuovo coordinatore della Lega per la Vallesina

ANCONA – La Lega provinciale di Ancona ha nominato Alessandro Amadio (nella foto) nuovo coordinatore per la Lega della Vallesina. Consigliere comunale a Maiolati Spontini con delega alla Protezione civile, Amadio raccoglie il testimone di Stefano Gentili.

Lo comunica il commissario provinciale Giorgia Latini augurando buon lavoro al neo-coordinatore e al dimissionario Gentili che, per motivi di lavoro, non può continuare a riservare al territorio l’attenzione costante che merita.

“Continua il lavoro fianco a fianco con militanti, sostenitori e simpatizzanti per strutturare un partito in continua crescita in tutta la provincia – spiega il commissario della Lega – Con l’attenzione al territorio e a tutte le sue voci alimentiamo quella sintonia con i cittadini che, da sempre, è stimolo operativo ed occasione di ulteriore sviluppo del progetto Lega per le Marche”.

