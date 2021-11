Cinque feriti all’alba in un incidente lungo la Statale 76

GENGA – Cinque persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, questa mattina alle 5.30, in un incidente accaduto lungo la Statale 76, all’altezza della Galleria Mariani, nel territorio comunale di Genga.

Nello schianto è rimasta coinvolta un’auto che è finita violentemente contro la barriera new jersey in cemento. Cinque le persone che si trovavano a bordo, una delle quali – un ragazzo di vent’anni – è stata estratta dalla squadra dei Vigili del fuoco, prontamente intervenuta sul posto, ed affidata ai sanitari del 118 che hanno provveduto al suo trasporto all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Le altre 4 persone che si trovavano nell’auto sono state invece condotte all’ospedale di Fabriano.

La Statale 76 è rimasta chiusa al traffico in direzione Perugia, su decisione dei tecnici dell’Anas, per più di due ore per consentire i soccorsi ed i necessari rilevamenti tecnici.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Serra San Quirico, quelli del 118 di Fabriano, oltre al personale della Croce Azzurra di Fabriano e agli agenti della Polizia stradale, sempre di Fabriano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it