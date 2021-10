Il Premio Città di Staffolo 2021 all’Associazione Italiana Carlo Urbani, medico del mondo

Il conferimento sabato, alle ore 11, al Teatro comunale Cotini

STAFFOLO – Con un tema quanto mai attuale nella realtà pandemica odierna torna il Premio Città di Staffolo che verrà conferito sabato 23 ottobre 2021 alle ore 11:00 presso il Teatro Comunale Cotini di Staffolo ad AICU – Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus, fondata da familiari, colleghi ed amici del medico infettivologo che contribuì in modo determinante al blocco della micidiale pandemia di SARS rimanendone purtroppo vittima il 29 marzo 2003.

Carlo Urbani, ribattezzato “Medico del Mondo” ha ritirato il Premio Nobel per la Pace in rappresentanza di MSF, gli è stato riconosciuto un posto tra i “Giusti dell’Umanità” e recentemente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza “Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia”.

Un uomo di grande levatura, che è partito con la sua famiglia e un bagaglio di forza e coraggio per mettere a disposizione del prossimo, degli ultimi, l’amore per ciò che faceva. Un esempio di vita per tutti che l’Associazione A.I.C.U, la moglie Giuliana, i figli Tommaso e Luca continuano a promuovere e a sostenere portando avanti la sua eredità e onorando quotidianamente il suo ricordo.

Il premio Città di Staffolo, istituito nel 2001 con il patrocinio della Regione Marche, viene assegnato a chi contribuisce a promuovere e valorizzare l’immagine della Regione Marche attraverso il proprio operato nel campo artistico, culturale e delle attività in genere. Il soggetto premiato riceverà il conferimento “simbolico” della Chiave della città. Un gesto di fiducia e di riconoscimento per il lustro apportato non soltanto al nostro Paese, ma all’intera Regione Marche.

All’evento-dibattito prenderanno parte: Giuliana Chiorrini (moglie di Carlo Urbani e membro di A.I.C.U.), il figlio Luca (in collegamento dalla Repubblica Democratica del Congo).

Hanoi Dicembre 2002 Dott. Carlo Urbani Hanoi Vietnam Dicembre 2002 Hanoi Dicembre 2002 Dott.Carlo Urbani Hanoi Vietnam Dicembre 2002

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it