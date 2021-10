Venerdì a Fano un seminario sulle malattie sessualmente trasmissibili

FANO – Il gruppo giovani di Avis Fano organizza un seminario sulle malattie sessualmente trasmissibili dal titolo significativo “No-Shame Sex Education”, che si terrà venerdì 22 ottobre, alle ore 17, presso la Sala Ipogea della Mediateca Montanari – MEMO.

In tale evento interverranno, dopo i saluti istituzionali del Presidente Avis Fano, la Dott.ssa Marika Bertuccioli-psicologa, la dottoressa Daniela Minetola-ginecologa, ed infine, la Dott.ssa Roberta Bagnati-medico d’équipe del Centro Trasfusionale di Fano.

L’iniziativa sottolinea la volontà giovanile di essere presenti nella vita sociale della comunità con atteggiamenti consapevoli e responsabili, anche in relazione al gesto generoso del dono del sangue; a tal proposito a fine evento verrà consegnato, come gadget, un profilattico: un gesto tanto provocatorio quanto significativo per richiamare il tema dell’incontro.

Per accedere all’evento è necessario il green pass e possibilmente la prenotazione per via telefonica tramite i numeri che si trovano nella locandina allegata.

