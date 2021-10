Il progetto per rilanciare le Terme di Carignano va avanti

La nuova proprietà: “La riqualificazione e la valorizzazione di tutta l’area è una priorità assoluta”

FANO – Le Terme di Carignano rappresentano un patrimonio per la Regione Marche ed il loro rilancio non si è interrotto in alcun modo, ma ha subito degli inevitabili rallentamenti a causa dell’emergenza Covid, che ha influito sullo sviluppo concreto di una serie di attività. Inoltre, lo stato degli immobili e le necessarie misure di sicurezza, hanno impedito una riapertura parziale delle terme.

La nuova proprietà sta continuando a lavorare per realizzare un progetto che ridia lustro ad un vanto del territorio marchigiano: il progetto, in tutta la sua complessità e importanza, verrà presentato nel corso di una conferenza stampa che verrà convocata a breve.

“Siamo certi che la riqualificazione e valorizzazione di tutta l’area delle Terme è una priorità assoluta della Regione Marche e l’obiettivo comune è farle diventare il cuore pulsante del territorio di Fano. Presto arriveranno le soluzioni sulle disponibilità necessarie a creare un modello di sviluppo sostenibile che possa far crescere l’intera zona e dare nuovo impulso al turismo, al commercio, all’artigianato ed ai servizi”. E’ quanto ha dichiarato l’avvocato Maurizio Natali a nome della nuova proprietà.

