Lungo le strade si corre troppo, arrivano i rilevatori di velocità

JESI – Saranno installati la prossima settimana i 4 box che, a turno, ospiteranno il rilevatore di velocità per indurre i cittadini a non correre troppo quando si è al volante dei veicoli. Le strade interessate, come noto, sono Via Paradiso e Via dei Colli – per le quali vi era un preciso impegno preso con i residenti – a cui sono state aggiunte Via Ancona e Via San Marcello, individuate a seguito di una verifica preliminare tra le vie dove si è riscontrata una velocità media superiore ai 50 km/h.

Questa prima fase si caratterizzerà per un monitoraggio degli impianti, al fine di verificarne il miglior posizionamento e gli aspetti tecnici necessari per il loro corretto funzionamento. Dopodiché, sarà montata una adeguata cartellonistica per avvisare i conducenti dei veicoli del rilevatore di velocità, accompagnata da una campagna informativa affinché tutti siano preventivamente informati della presenza di tali strumenti nelle quattro strade individuate.

A quel punto sarà installato in uno dei 4 box il misuratore che sarà bidirezionale, nel senso che riscontrerà la velocità in entrambi i sensi di marcia della via. Laddove sarà in funzione, sarà presente anche una pattuglia della Polizia locale per l’eventuale accertamento di infrazioni. Il misuratore sarà, come detto, unico e verrà spostato a turno nei 4 box. La finalità dell’iniziativa, infatti, è esclusivamente preventiva, con la consapevolezza che i conducenti dei veicoli – sapendo della possibilità che nel box situato nella strada che stanno transitando sia presente il rilevatore – riducano la velocità ai livelli previsti nel centro abitato.

I 4 box resteranno installati fino al termine del corrente anno quando, anche sulla base dei risultati di un ulteriore monitoraggio, si procederà al noleggio per 24 mesi della strumentazione per la misurazione ed i relativi box contenitori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it