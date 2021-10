Accordo tra Università e Adriabus, per gli studenti di Urbino abbonamenti a prezzi scontati

URBINO – Università di Urbino e Adriabus hanno stipulato la convenzione “Pass Universitario” grazie alla quale gli studenti dell’Ateneo, come per le precedenti edizioni, potranno acquistare gli abbonamenti alla tratta urbana e a quella extraurbana a tariffa scontata.

Gli abbonamenti, che prevedono agevolazioni anche per gli studenti di Accademia di Belle Arti e ISIA, dovranno essere acquistati entro il 31 dicembre 2021 e sono a numero limitato (per i primi 1000 abbonamenti su tutte le linee di Adriabus e per i primi 300 abbonamenti sul servizio Urbano di Urbino).

Tutte le informazioni e le tariffe sono reperibili sul sito di Adriabus al link

https://www.adriabus.eu/pass-universitario/

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it