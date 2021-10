Un cagnolino cade in un vecchio pozzo, salvato dagli agenti della Polizia locale

JESI – Un cagnolino di piccola taglia, precipitato in un vecchio pozzo di campagna fortunatamente asciutto, è stato salvato questa mattina da agenti della Polizia locale allertati da un passante.

Il fatto è accaduto in Via Agraria, poco sopra l’uscita dell’ospedale. La pattuglia, di passaggio in zona nell’ambito dei normali controlli sulla sicurezza stradale, è stata fermata da un cittadino che avvisava di aver sentito dei guaiti provenire da un pozzo posto su un terreno nelle vicinanze della strada.

Gli agenti si sono recati sul posto ed hanno effettivamente individuato il cane in fondo ad un vecchio pozzo, profondo un paio di metri e non più funzionante, che ovviamente non riusciva più a risalire. Calandosi con le dovute precauzione, uno dei due uomini della Polizia locale ha raggiunto l’animale e lo ha consegnato al collega che era rimasto ai margini del pozzo stesso. Una volta identificato tramite lettura del microchip, è stato avvisato il proprietario che lo ha potuto riabbracciare.

