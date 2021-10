“Rendi unica la tua casa con myTreddi, i colori del design”

TRECASTELLI – Nasce oggi myTreddi, complementi d’arredo di design realizzati interamente con materiali eco-friendly tramite Stampa 3D. myTreddi è un brand Krea Italy e nasce dall’esperienza che l’Azienda ha fatto in questi anni nel mondo dell’Additive Manufacturing. Si unisce tradizione e innovazione nel campo del design, offrendo nuove possibilità nella creazione di prototipi, progetti e oggetti.

Tutto il know-how è stato fedelmente riportato in myTREDDI, con la mission di innovare ed esaltare l’industria del mobile. Nello specifico si risalta il complemento d’arredo e design, con un occhio attento all’ecosostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

Tutti i prodotti della collezione myTREDDI sono realizzati interamente in Italia utilizzando biopolimeri a base vegetale, più comunemente chiamato PLA: una bioplastica al 100% ecosostenibile e biodegradabile che deriva da processi di economia circolare dell’industria agro-alimentare, in particolar modo da risorse rinnovabili come amido di mais o canna da zucchero. Il nostro rispetto per l’ambiente non si ferma qui! Infatti, grazie alla Stampa 3D il processo di produzione diventa “green”: realizziamo i nostri prodotti con scarti pari a zero e la produzione avviene “on demand”, così da ridurre al minimo le giacenze in magazzino. myTREDDI realizza i propri prodotti tramite Additive Manufacturing. Il loro processo di produzione avviene mediante la sovrapposizione di centinaia o migliaia di strati sottilissimi che uno ad uno compongono il manufatto.

Ogni oggetto è allo stato di fatto un pezzo unico, una creazione non ripetibile. In myTREDDI lavoriamo costantemente per impiegare un modello di business volto all’azzeramento dell’inquinamento ambientale, partendo dalla selezione delle materie prime, la loro lavorazione e riducendo al minimo gli sprechi di materiale con una produzione “on demand”, realizzando i propri prodotti solo su richiesta così da ridurre al minimo le giacenze in magazzino.

myTREDDI & Save The Planet Onlus

Abbiamo a cuore gli ecosistemi: myTREDDI collabora con Save The Planet, prendendo parte agli innumerevoli progetti di riforestazione avviati dalla nota Onlus. Come lo facciamo? Destiniamo parte del ricavato dalla vendita dei nostri prodotti a questo scopo. Quando acquistate un prodotto myTREDDI, questo pianeta torna ad essere più verde!

