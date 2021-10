“Quale futuro per le Terme di Carignano?”

Il commissario dell’Udc, Stefano Pollegioni, chiede spiegazioni al sindaco di Fano

FANO – “Siamo ad ottobre e non si sa nulla del famoso progetto per le terme di Carignano”. Lo afferma, in una nota, Stefano Pollegioni (nella foto) commissario dell’Udc di Fano che ripercorre i tempi e chiama in causa il sindaco Massimo Seri.

“Nel dicembre 2020 – si legge nella nota – si veniva a conoscenza, con molto interesse e soddisfazione, che i terreni dove un tempo era fiorente lo stabilimento delle famose Terme di Carignano erano stati acquistati ,all’asta, dal gruppo “Romani” il cui amministratore è l’avvocato Natali.

“Una notizia colta con grande interesse dai fanesi soprattutto residenti a Carignano che si erano costituiti in associazione per chiedere a grande voce la riapertura delle Terme. Il gruppo acquirente attraverso i media svelò quello che sarebbe stato il progetto in quei luoghi ormai abbandonati da tempo.

“Un ambiente – afferma sempre l’Udc di Fano – che sarebbe tornato a splendere, a dire dall’amministratore della società, con la costruzione di una clinica privata estetica, piscine termali, un parco ben illuminato e una struttura per eventi e banchetti al posto della vecchia palazzina termale, con la promessa della riapertura delle Terme, il tutto coronato da un Hotel a cinque stelle, insomma un cuore pulsante che avrebbe ridato vita a Carignano e lustro alla terza città delle Marche.

“Il sindaco Massimo Seri – aggiunge l’Udc – promise di seguire da vicino l’andamento e parlò, allora, di sviluppo interessante per quell’area e quindi di una opportunità da non farci scappare, ringraziò pubblicamente perfino i residenti della Frazione di Carignano, costituiti in associazione, per la loro battaglia in favore di quei luoghi da sempre incantevoli e punto di riferimento per molte persone provenienti anche da fuori Regione.

“Purtroppo ad oggi, nonostante le promesse sulla imminente presentazione del progetto e l’avvio successivo dei lavori, l’unica notizia che abbiamo è un silenzio inquietante.

“Non possiamo entrare nel merito della società proprietaria dei terreni – continua l’esponente politico dell’Udc -, essendo una gestione privata ma l’Amministrazione comunale, sindaco in primis, certamente s . Dopo tanto entusiasmo ci aspettiamo dal sindaco Massimo Seri delle risposte. Il primo cittadino aveva promesso che avrebbe seguito da vicino il percorso ma ad oggi sembra anch’esso assente.

“Come rappresentante dell’Udc a Fano – conclude Pollegioni – chiedo notizie perché è passato del tempo e questo silenzio non ci convince. I cittadini hanno diritto di sapere, soprattutto i residenti di Carignano e l’associazione “Riapriteci le Terme di Carignano”. Sindaco se ci sei batti un colpo”.

