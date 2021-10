Accoltella la moglie e poi si ferisce con la stessa arma, lei è gravissima

MAIOLATI SPONTINI – Una donna è stata ricoverata, in gravissime condizioni, all’Ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dopo che, questa mattina, poco prima delle 7, è stata accoltellata dal marito.

Subito dopo l’uomo, secondo le prime informazioni, si sarebbe ferito con la stessa arma.

Questo nuovo dramma familiare è avvenuto in un’abitazione di Moie di Maiolati Spontini.

Sul posto, appena scattato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri.

La donna è stata subito trasferita, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale all’ospedale di Torrette dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico,

Anche l’uomo – che, al momento, è in stato di fermo – è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it