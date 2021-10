Da giovedì il sindaco Costantini riceverà i cittadini nella sede di Chiaravalle Domani

CHIARAVALLE – La sede dell’Associazione Chiaravalle Domani è stata aperta con una certa frequenza nelle ultime settimane per lavorare all’organizzazione della Fiaccolata di solidarietà al popolo Afghano.

Diverse persone, in queste occasioni, sono entrate pensando di trovare il sindaco, per potergli parlare. “Pensiamo – si legge in una nota dell’Associazione – che sia utile perciò rilanciare l’iniziativa delle aperture del giovedì alla presenza del sindaco, per dare ai cittadini una ulteriore occasione per parlare con il primo cittadino, per sottoporre problemi suggerimenti o quant’altro”.

Quindi da giovedì 7 ottobre, alle ore 18, il sindaco Damiano Costantini sarà a disposizione dei cittadini presso la sede dell’Associazione Chiaravalle Domani, in Via Abazia, 3.

