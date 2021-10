Un cane cade in un pozzo, portato in salvo dai Vigili del fuoco

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti, nel primo pomeriggio di oggi, in via Bagnatora, nel Comune di Jesi, per recuperare un cane di razza Springer caduto in un pozzo.

A causa della fitta vegetazione la squadra di Jesi ha dovuto ripulire la zona con delle motoseghe per poter poi recuperarlo, utilizzando successivamente delle manovre SAF (Speleo Alpine Fluviali) e l’ausilio di una scala apposita in cui la parte alta è fatta a forma di gancio.

Appena recuperato il cane è stato riconsegnato al padrone in buone condizioni di salute.

Sul posto si sono portati anche gli uomini del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco ma, fortunatamente, non e stato necessario il loro utilizzo.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it