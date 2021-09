Vera e falsa transizione ecologica, a Montemarciano un convegno con il professor Mancini

MONTEMARCIANO – “Vera e falsa transizione ecologica”. È questo il titolo dell’incontro promosso dal Comune di Montemarciano in collaborazione con l’Università per la Pace e con il patrocinio della Regione Marche e del Consiglio regionale, in programma venerdì 10 settembre alle ore 21,15 al teatro “Alfieri”.

Protagonista del convegno, sarà il professor Roberto Mancini, direttore della Scuola per l’Economia Trasformativa dell’Università per la Pace e docente presso l’Università di Macerata. L’incontro pubblico, nell’ambito della manifestazione regionale “Se vuoi la pace prepara la pace”, sarà gratuito ma con esibizione del Green pass obbligatoria.

Una serata in cui si parlerà del processo di innovazione tecnologica per realizzare un cambiamento nella società che tenga conto dei criteri di sostenibilità ambientale, la cosiddetta “transazione ecologica”. Al centro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite c’è proprio il tema dello sviluppo sostenibile nella dimensione economica, sociale e ambientale e tra i tanti obiettivi ci sono anche quelli sulle misure ecologiche urgenti per contrastare i cambiamenti climatici, tutelare gli oceani, i mari e le risorse marine per gestire le foreste combattendo la desertificazione.

La transazione ecologica deve partire dalle persone, dal nostro stile di vita, come processo necessario – e forse ultima opportunità – per fare qualcosa per il nostro Paese.

Info: 071 91 63 384 (martedì e giovedì 15.30-18.15) – cultura@comune.montemarciano.ancona.it

