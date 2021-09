Variazioni di bilancio a Fano: 7 milioni di euro per continuare il percorso di crescita della città



FANO – “Continuiamo a tratteggiare il percorso per cambiare il volto alla città”. Il sindaco Seri e l’assessore alle Finanze Sara Cucchiarini annunciano le Variazioni di Bilancio per un importo di circa 7 milioni di euro. La manovra si concentrerà principalmente su investimenti connessi ai Lavori pubblici, alla qualità della vita dei cittadini, assicurando loro maggiore sicurezza. Le risorse derivano dall’avanzo e dal capitolo dei tributi.

Ingente sarà il piano di miglioramento stradale a cui vengono destinati 3 milioni e 700, oltre ai 100 mila euro per i marciapiedi del Vallato. Attuati anche interventi per la mitigazione del traffico (150 mila euro), insieme alla realizzazione della rotatoria del Codma (500 mila euro). Potenziate le aree verdi a cui sono sono dedicati 600 mila euro relativi al secondo e al terzo stralcio del Parco Urbano e 150 mila per la riqualificazione di aree gioco e parchi. In questo senso, si collega il restyling del campo da calcio ‘Vittorio del Curto’ (500 mila euro). 170 mila euro servono per la progettazione dell’operazione “Waterfront”, mentre 250 mila euro sono utilizzati per il rifacimento dell’impianto termico della Scuola Media Padalino. Quasi 900 mila euro vengono investiti dalla giunta affinché si rivitalizzi il patrimonio: fanno parte di questo capitolo i lifting di Piazza Marcolini (500 mila euro), della Fontana di Piazza XX settembre (170 mila euro), dei muretti di Pontesasso (120 mila euro) e della rotatoria di Sant’Orso (85 mila euro). Sensibilità anche verso la digitalizzazione del sistema informatico comunale (100 mila euro) e nei confronti della mobilità sostenibile (100 mila euro) con l’acquisto di nuovi mezzi.

“Se dovessi trovare un sostantivo – afferma Seri – che incarna questa importante azione utilizzerei il termine impulso. Perché con questi 7 milioni sosteniamo la crescita di una città che sarà così più sicura, più accogliente e più vicina ai bisogni dei cittadini. Si evince sia la nostra attenzione a tutta la città sia la nostra sensibilità alla sicurezza stradale e viaria. Con questa manovra garantiamo investimenti pubblici per opere importanti, accelerando sul nostro progetto di città. La pandemia ha rallentato alcuni processi, ora dobbiamo recuperare il terreno perduto concretizzando interventi ambiziosi e vitali”.

“Grazie alla nostra gestione – spiega l’assessore alla Finanze Sara Cucchiarini -, oggi possiamo raccogliere i frutti annunciando questi numerosi interventi che ci permettono di raccogliere le esigenze, maggiormente sentite dai cittadini. Penso alla sicurezza stradale, alla migliore qualità della vita nei quartieri e all’importanza che assegniamo alla socializzazione. Il lavoro che è stato condotto dall’assessorato alle Finanze ha permesso che venissero individuati le risorse necessarie a realizzare il nostro disegno di città: una città in cui i quartieri diventano risorsa e allontano la percezione negativa tipica delle periferie. Siamo felici di mettere in atto questa manovra che crea un ponte verso il cambiamento della terza città delle Marche”.

