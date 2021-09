Una giornata alla scoperta dei Bronzi Dorati di Pergola per i ragazzi del centro Gas Gas

FANO – Un momento all’insegna della condivisione e dell’approfondimento culturale. Si sono concluse le attività estive del centro Gas Gas organizzato dai Servizi Sociali del Comune di Fano con una bella giornata alla scoperta di Pergola e dei suoi Bronzi Dorati che ha coinvolto 30 persone, tra ragazzi e le loro famiglie.

Una giornata caratterizzata dalla cultura e dalla voglia di conoscere, da parte dei ragazzi, la tradizione artistica e storica che dà lustro alla nostra terra. Tanta curiosità e numerose le domande formulate dal gruppo che è stato conquistato dal percorso museale di Pergola.

Calorosa e affettuosa l’accoglienza riservata dal sindaco di Pergola Simona Guidarelli e dal suo assessore Graziano Ilari che hanno voluto salutare tutto il gruppo nel quale era presente anche l’assessore al Welfare Dimitri Tinti e la dirigente del Servizio Sociale Associato del Comune di Fano Roberta Galdenzi. L’iniziativa è stata possibile grazie alla donazione dell’associazione “Nondasola” che si è occupata della condizione femminile e dell’inclusione sociale, in particolare delle madri sole. Il contatto è stato promosso da Marina Bargnesi, ex assessore del Comune di Fano con l’intento di permettere ai ragazzi ed ai loro genitori di vivere un momento piacevole e al tempo stesso educativo.

“Si tratta di una progettualità educativa articolata – spiega Tinti – che ha trovato un finale particolarmente apprezzato dai ragazzi e dalle loro famiglie. E’ stata davvero una scelta azzeccata unire l’aspetto sociale e ricreativo con quello culturale, abbattendo così i confini per una giornata particolare e piena di positività. Genitori e ragazzi sono stati felici perché questa uscita è stata per loro un’occasione di avvicinarsi all’arte, scoprire e conoscere il territorio e soprattutto di socializzare e condividere sensazioni. Voglio ringraziare l’associazione “Nondasola”e Marina Bargnesi per la sensibilità mostrata e l’amministrazione comunale di Pergola nelle figure del sindaco Guidarelli e dell’assessore Ilari per la disponibilità. Un ringraziamento va anche al servizio sociale professionale coordinato da Adriana Antognoli che, insieme agli educatori del centro GAS GAS, hanno ideato ed organizzato questa iniziativa confermando una visione sempre più propositiva e partecipativa dell’intervento sociale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it