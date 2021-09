Un ciclista si schianta contro un’auto, soccorso e trasportato con l’eliambulanza all’Ospedale di Torrette

PERGOLA – Un ciclista di 45 anni, residente a Fano, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto, nella tarda mattinata di oggi – alle 12.30 -, alla periferia di Pergola.

Per cause al vaglio di una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione, il ciclista fanese si è scontrato con un’auto. In seguito allo schianto, dopo essere finito sul cofano e contro il parabrezza della vettura, l’uomo è finito pesantemente sull’asfalto.

Scattato l’allarme sono prontamente intervenuti i sanitari del 118. In considerazione dei traumi riportati dal ciclista fanese è stata fatta intervenire anche l’eliambulanza del servizio sanitario regionale. Dopo essere stato stabilizzato sul posto il ferito è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale anconetano di Torrette.

