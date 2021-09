Segnalati dai carabinieri due ragazzi trovati con la marijuana

FABRIANO – I carabinieri della Stazione di Sassoferrato hanno segnalato, come assuntori di sostanze stupefacenti, due ventunenni del posto che, nei giorni scorsi, alle ore 23, sono stati sorpresi a bordo di una utilitaria nella zona industriale della città.

Nel corso della perquisizione personale entrambi sono stati trovati con 1 grammo di marijuana. Sono stati segnalati come assuntori.

Tutto ciò mentre proseguono i controlli, anche notturni, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano, in tutto il territorio di competenza, per prevenire reati contro il patrimonio.

Ieri sera, in via Dante, a Fabriano, è stato fermato un mezzo che procedeva a velocità sostenuta lungo il rettilineo. L’uomo alla guida, un quarantenne del posto, è stato sottoposto ad alcoltest. L’etilometro ha dato un valore di poco superiore a 0,8 grammi su litro. Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

