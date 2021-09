Rami pericolanti rimossi vicino al parco cittadino di Jesi

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti, nel pomeriggio, a Jesi, in via Giuseppe Verdi, nei pressi del parco cittadino, per rimuovere dei rami pericolanti che, a causa del maltempo di ieri, rischiavano di cadere sulle panchine sottostanti.

La squadra di Jesi, in collaborazione con l’autoscala proveniente dalla Centrale dei Vigili del fuoco di Ancona provvedeva alla rimozione dei rami, ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it