Premiati i vincitori del concorso fotografico Gusti & paesaggi della marca d’Ancona

SANTA MARIA NUOVA – La giornata di domenica (19 settembre) si è contraddistinta per le forti emozioni che hanno accompagnato, a Santa Maria Nuova, presso l’Auditorium ‘Divina Pastora’ la premiazione dei vincitori del Concorso fotografico “Gusti & paesaggi della marca d’Ancona”, indetto dal Comitato Unpli Ancona in ricordo di Vittorio Molossi. Un concorso voluto per ricordare l’amico nonché compagno di tante avventure nel mondo dell’associazionismo e del volontariato delle Pro loco.

Vittorio, già vice presidente Unpli Ancona, vice presidente e socio fedele della Pro loco di Santa Maria Nuova, sempre sorridente con la battuta pronta e l’inseparabile macchina fotografica al collo, ha reso indelebili i momenti più belli e significativi degli eventi provinciali, regionali e nazionali dell’UNPLI.

Presenti tanti amici; la presidente del Comitato Unpli Ancona Loredana Caverni ha voluto ricordare la sua figura leggendo messaggi e testimonianze pervenuti dai presidenti delle Pro Loco della Provincia, del Presidente Nazionale Nino La Spina e del presidente del Comitato Provinciale di Pesaro Urbino.

Anche le parole del Sindaco del Comune di Santa Maria Nuova, del Presidente Unpli Marche Marco Silla e del Presidente del Comitato Unpli Ascoli Fermo hanno sottolineato la figura di Vittorio e di quanto fatto a favore della comunità locale e per le Pro Loco.

I premi per i vincitori sono stati offerti da ‘Il Torrione Ristorante di Santa Maria Nuova’, dalla ‘Cantina Venturi di Castelleone di Suasa e da Foto Candolfi di Jesi, sponsor della manifestazione.

Un ringraziamento speciale va al Gruppo Fotografico Manifattura Tabacchi di Chiaravalle, fondamentale supporto organizzativo, allo Studio Grafico Signadesign che ha curato la parte grafica dell’evento e, non ultimo, ad Alessandro Gregori, Presidente della Pro Loco di Santa Maria Nuova e a tutti i volontari che si sono occupati della logistica dell’evento.

I premi del concorso sono stati assegnati dalla giuria composta da Medici Fabio del Gruppo Fotografico Manifattura Tabacchi di Chiaravalle, Alessandro Gregori della Pro Loco Santa Maria Nuova, Coppari Francesco e Palazzesi Letizia della Pro Loco di Arcevia e da Sampaolo Silvia.

Migliore opera in concorso: “CALICI DI RUBINO” di Michele Sanapo

Sezione A Gusti e tradizioni: “LA DONZELLETTA VIEN” di Costantino Latte

Sezione B Borghi e scorci: “ALIEN” di Silvia pargoli

Menzione speciale per l’autore con più opere ammesse alla selezione finale: “NEBBIA”, “PANE E CIPOLLA”, “A CENA DAI COIEDII” di Marco Toderi

L’auspicio del Comitato Unpli Ancona è quello di ripetere negli anni futuri questa esperienza e di estendere il concorso agli altri Comitati provinciali.

