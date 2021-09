Pallavolo, le ragazze di Mazzanti sono le nuove campionesse d’Europa

BELGRADO – Straordinaria impresa delle ragazze di Davide Mazzanti e Matteo Bertini che, questa sera, davanti ai ventimila spettatori di Belgrado, hanno sconfitto le padrone di casa della Serbia per 3-1, conquistando il titolo europeo.

Una netta rivincita delle azzurre sulla Serbia dopo la sconfitta, ai quarti di finale, alle recenti Olimpiadi di Tokyo.

L’Italia femminile di pallavolo si è imposta per 3-1: parziali di 24-26, 25-22, 25-19, 25-11. L’Italia, campione d’Europa per la terza volta, torna sul gradino più alto del podio a 12 anni dall’ultimo trionfo e dall’ultima finale continentale disputata.

Soddisfattissimo, per l’eccellente risultato conseguito, il commissario tecnico delle azzurre, il marchigiano (di Marotta) Davide Mazzanti. “E’ stata una lunga estate – ha detto -, abbiamo faticato molto, ma le ragazze, questa sera, hanno fatto qualcosa di straordinario”.

“E’ stato davvero bello – ha poi aggiunto il Ct azzurro – vedere le ragazze, in queste ultime partite, divertirsi ed esprimere il loro talento. Sono state bravissime. Sono contento per loro e per tutto il nostro movimento. Questa vittoria ci voleva proprio”.

