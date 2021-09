Mette in vendita l’auto, viene ingannato e versa la caparra all’acquirente: giovane denunciato per truffa

CUPRAMONTANA – I carabinieri di Cupramontana hanno denunciato un 26enne di Brescia, già noto alle forze dell’ordine, per truffa.

A cadere nella trappola digitale è stato un 51enne di Cupramontana. L’uomo, intenzionato a vendere la sua utilitaria, decide di pubblicare alcune foto in un noto sito specializzato negli acquisti online. Dopo alcuni giorni un potenziale cliente lo contatta per comunicare la sua intenzione di comprare la macchina messa in vendita.

Dopo una veloce trattativa viene stipulato un prezzo: 5mila euro. I due si accordano per il versamento della caparra: 1.300 euro. A questo punto arriva l’inganno. Il giovane, vista la poca dimestichezza del proprietario dell’auto con i mezzi informatici, lo invita a raggiungere lo sportello Postamat più vicino perché lo avrebbe guidato nelle operazioni che avrebbero permesso al 51enne di ricevere il bonifico-caparra. Così non è stato perché il proprietario dell’auto, invece di ricevere 1.300 euro, li ha versati al truffatore che è subito scomparso senza rispondere più al telefono.

Così il 51enne ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Cupramontana per sporgere denuncia. Dopo lunghe indagini i militari hanno identificato e denunciato per truffa il 26enne di Brescia.

