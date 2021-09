Martedì al Commissariato di Fano riapre lo Sportello immigrazione

FANO – A partire da martedì 28 settembre 2021 riapre il servizio di ricezione delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno presso il Commissariato di P.S. Fano.

Lo Sportello Immigrazione di Fano sarà aperto al pubblico tutti i martedì, mercoledì e venerdì, con orario 08.30 – 12.30, per la ricezione delle istanze e il sabato, con orario 09.00 – 12.00, esclusivamente per la consegna all’utenza dei titoli di soggiorno pronti.

L’accesso, come per gli altri sportelli dislocati sul territorio della Provincia, sarà consentito mediante il consueto appuntamento che rilascia direttamente l’Ufficio Postale abilitato alla ricezione dei kit postali (Sportello Amico) all’atto della presentazione della relativa domanda. Per i soli permessi di soggiorno per i quali non è possibile presentare l’istanza alle Poste (coesione familiare, cure mediche, motivi umanitari, richiesta asilo politico e primo rilascio a seguito del riconoscimento di uno status, minore età, giustizia, primo rilascio status apolide a seguito del riconoscimento, integrazione minore e protezione speciale), l’appuntamento va richiesto ai servizi di “call center” dedicati contattabili:

dal lunedì al giovedì alla mail sportelloimmigrati@cm-urbania.ps.it o al numero 313005 dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e il solo mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00

il martedì dalle ore 00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 alla mail sportello.immigrazione@unionepiandelbruscolo.pu.it o al numero 345.3069383.

La riapertura degli sportelli di Fano, che sarà competente per i comuni ricadenti nella relativa giurisdizione amministrativa, determina la seguente nuova geografia territoriale:

Sportello Immigrazione di Pesaro : è competente in via esclusiva per tutte le richieste di protezione internazionale dei cittadini residenti nell’intera provincia di Pesaro e Urbino, con conseguente formalizzazione dell’istanza di protezione, nonché per l’istruttoria di tutte le pratiche della provincia relative al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno. E’, inoltre, competente per la presentazione delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno per congiunti UE dei cittadini extracomunitari residenti nei comuni di Pesaro, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Montelabbate, Tavullia e Vallefoglia.

Sportello Immigrazione di Fano : è competente per la sola presentazione delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno per congiunti UE dei cittadini extracomunitari residenti nei comuni di Fano, Cartoceto, Colli al Metauro, Fratterosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant’Ippolito e Terre Roveresche.

Sportello Immigrazione di Urbino : è competente per la sola presentazione delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno per congiunti UE dei cittadini extracomunitari residenti nei comuni di Urbino, Acqualagna, Apecchio, Belforte all’Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant’Angelo in Vado, Sassocorvaro/Auditore, Serra Sant’Abbondio, Tavoleto e Urbania.

