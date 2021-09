La Lega attacca la Giunta Seri: “Non più rinviabile la riqualificazione della pista di atletica Zengarini”

FANO – A quando i lavori di riqualificazione della pista d’atletica Zengarini, vista l’esclusione dal bando sport e periferie del governo? E’ questa la domanda che pongono i consiglieri della Lega Fano tramite un’interrogazione presentata oggi in consiglio comunale.

La giunta Seri – scrivono i consiglieri Luca Serfilippi, Gianluca Ilari, Marianna Magrini e Luigi Scopelliti – dalla campagna elettorale del 2014 promette interventi di riqualificazione straordinaria della pista d’atletica L. Zengarini ma ogni anno gli importi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche vengono rinviati. Un anno fa, con il solito tono trionfante, i cittadini venivano illusi ancora una volta con l’annuncio che l’intervento si sarebbe fatto grazie alla parteciazione al bando sport e periferie del governo.

Oggi ennesima doccia fredda per questa amministrazione: l’esclusione del Comune di Fano da parte della commissione esaminatrice dal bando poichè non conforme a quanto previsto dall’art. d.lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti, e ar. 33 del d.p.r. 107/2010.

La pista d’atletica Zengarini – continuano i consiglieri leghisti – è il riferimento principale per l’attività agonistica ma attualmente ospita solo gli allenamenti delle discipline di atletica leggera poiché non può ospitare gare federali e campionati a livello nazionale e internazionale a causa del pessimo stato di conservazione del manto.

Se non verrano effettuati gli interventi, promessi dal 2014, lo stato del manto si deteriorerà ulteriormente, facendo aumentare il rischio di infortuni di tutti gli altleti che si allenano all’interno della pista. Atleti che stanno ottenendo grandi risultati in termini agonistici a livello nazionale, portando con orgoglio il nome della nostra città.

“Con l’interrogazione chiediamo – concludono i consiglieri – se e quando è intenzione della Giunta procedere ad una riqualificazione della pista d’atletica Zengarini e quali saranno i tempi previsti di inizio e fine lavori; se sono stati fatti errori nella presentazione della proposta al bando sport e periferie; quale progetto complessivo è previsto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, in particolar modo della tribuna e degli spazi interni; per quale motivo da 8 anni l’amministrazione comunale non ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria all’impianto”.

Purtroppo un altro cattivo esempio di come si amministra una città.

