In programma al Parco Gianni Ravera di Chiaravalle il Green Festival 2021

CHIARAVALLE – Domani, sabato (11 settembre), presso il Parco “Gianni Ravera” di Chiaravalle, si terrà il Green Festival 2021.

L’evento, promosso dalla Consulta Comunale dei Giovani di Chiaravalle e rientrante nel progetto Orizzonte Giovani (cofinanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale), si avvale della collaborazione di vari partner e presenta un ricco carnet di iniziative.

“Ringrazio – afferma Francesco Favi, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Chiaravalle – la presidente della Consulta dei Giovani Elisa Giulietti, le sue compagne ed i suoi compagni per la sensibilità che mostrano su tematiche tanto importanti e per l’impegno profuso in queste come in molte altre attività con al centro le nuove generazioni. E altrettanta gratitudine va agli esperti, alle associazioni, ai musicisti e a tutti coloro che daranno vita al Green Festival”.

“È solo il cambiamento delle nostre abitudini, orientato verso un’alimentazione più sana e produzioni più sostenibili per il pianeta, a poter determinare la creazione di un mercato che risponda a filiere produttive più sostenibili”. E’ quanto afferma Elisa Giulietti, presidente della Consulta comunale dei Giovani di Chiaravalle.

“Siamo noi che con le nostre scelte di tutti i giorni, possiamo innescare un miglioramento della qualità della nostra vita, e di quella dei nostri figli sulla Terra.

“Con questo monito io e la Consulta dei Giovani di Chiaravalle – aggiunge Elisa Giulietti – abbiamo creato la seconda edizione del Green Festival, che quest’anno avrà come tema l’impatto ambientale e sociale della nostra alimentazione. Gli argomenti saranno discussi da Stefano Boni, psicologo e docente dell’I.I.S. “Cuppari-Salvati”, e Massimo Mogiatti, socio di Mondo Solidale e attuale presidente della cooperativa Shadhilly”.

L’evento si terrà sabato 11 settembre al Parco “Gianni Ravera” (ex Campo Boario) di Chiaravalle dalle ore 17 alle 19 e proseguirà fino alle 23 con l’esibizione dei partecipanti al progetto Band Academy, con una cena eco-sostenibile e con il concerto dei Riciclato Circo Musicale.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata – prenotazione obbligatoria per apericena – info: 0719499295 email: serenella.ferretti@comune.chiaravalle.an.it ingresso contingentato – con green pass

