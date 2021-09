Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha visitato a Marotta il nuovo stabilimento produttivo del Gruppo Sodico

MAROTTA – Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, insieme a Nicola Barbieri, sindaco di Mondolfo, e ad Alan Canestrari, assessore alle Attività Produttive del Comune di Senigallia, ha visitato, a Marotta, il nuovo stabilimento produttivo del Gruppo SO.DI.CO, azienda leader nel settore cosmetico.

Il presidente, che sta visionando personalmente le realtà produttive del territorio marchigiano, ha incontrato i figli del titolare Lauro Colomboni, Matteo e Claudia, che gli hanno mostrato tutta la filiera produttiva del nuovo stabilimento, fiore all’occhiello del Gruppo e frutto di un’importante crescita delle aziende Sodico e Union Cosmetics, che si estende su una superficie di ben 19.000 metri quadrati.

L’azienda, molto radicata nel territorio, vanta una forte quota rosa e conta oggi circa 200 dipendenti. Costituita nel 1992 come società distributrice di cosmetici, si è affermata negli anni come uno dei principali player del settore, conquistando una solida credibilità.

I prodotti sono rigorosamente “Made in Italy” e si contraddistinguono per la qualità delle materie prime impiegate, la vastità di gamma, l’eleganza e la freschezza grafica delle confezioni. In pochissimi anni è anche riuscita ad imporsi come leader nel personal care in Italia e in Europa con i prodotti a licenza.

Nel 2015 nasce Diamond, realtà nuova e giovane del Gruppo, specializzata nel canale profumeria e drugstore: le sue prestigiose linee offrono il meglio dell’innovazione cosmetica in termini di qualità, efficienza e sicurezza.

“Il nuovo stabilimento suggella il consistente trend di crescita che abbiamo avuto in tutti questi anni” – afferma Matteo Colomboni, Direttore generale del Gruppo Sodico – “ed è stato un onore poterlo mostrare al presidente Francesco Acquaroli. Abbiamo sempre investito sul nostro territorio e siamo fieri di vantare una produzione 100% Made in Italy con una forte quota rosa”.

——————————————

Il gruppo SO.DI.CO, leader nel segmento depilazione, distribuisce presso i canali della GD, GDO e drugstore prodotti per l’hair care e skin care con oltre 1200 articoli. La gamma SO.DI.CO comprende linee come Vitalcare, NaturaVerde, Dermasensitive+, Igiene+ oltre a moltissime licenze Disney, Warner Bros e Rainbow. L’azienda, nata oltre vent’anni fa a Senigallia, si propone come produttore di alta qualità, nel rispetto delle più severe norme igieniche e con i migliori prodotti naturali, biologici e certificati. È online al sito www.sodico.it

Nelle foto: il presidente Francesco Acquaroli durante la visita nello stabilimento del gruppo Sodico, accompagnato dai titolari Matteo e Claudia Colomboni

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it