Fienile in fiamme, l’incendio coinvolge anche un casolare

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, in via Santa Lucia, a jesi, per l’incendio di un fienile.

Le fiamme si sono propagate anche su parte del casolare adiacente al deposito di fieno.

La squadra di Jesi, in collaborazione con i colleghi di Arcevia, Ancona e Senigallia presenti sul posto con sei autobotti e tre mezzi 4×4 ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Sul posto anche il funzionario dei Vigili del fuoco, i sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia municipale

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it