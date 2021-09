Fiamme in un campeggio a Torrette di Fano, distrutte 5 roulotte

FANO – Un violento incendio è divampato questa sera a Torrette di Fano.

Appena scattato l’allarme – alle ore 20.45 -, sul posto, sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Fano, Pesaro e Senigallia. I vigili hanno spento le fiamme, che hanno coinvolto 5 roulotte, e subito dopo messo tutta l’area in sicurezza.

Non si segnalano persone coinvolte. A tarda sera l’intervento era ancora in corso per controllare eventuali focolai.

