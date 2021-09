Da questa mattina in servizio a Fano 11 nuovi agenti della Polizia locale

FANO – Sono stati accolti dal sindaco Seri, dall’assessore alla Polizia lcale Sara Cucchiarini e dalla comandante Anna Rita Montagna i nuovi 11 agenti che hanno preso servizio a tempo indeterminato, assunti dalla graduatoria relativa al concorso che si è appena concluso.

I vertici dell’amministrazione hanno voluto augurare ai neo-assunti buon lavoro, richiamando alla necessità di garantire il rispetto delle regole insieme alle opportune risposte da dare ai bisogni del cittadino.

“Vi chiedo di ricordare sempre che rappresentate l’amministrazione – ha affermato il Sindaco Seri – Queste assunzioni vogliono, in modo deciso, dare una risposta alla città che chiede attenzione, punti di riferimento e tutela dei propri diritti. Una comunità più è protetta, più ha possibilità di attuare una politica di crescita”.

“Voglio fare un plauso al corpo della Polizia Locale – ha spiegato l’assessora Sara Cucchiarini – che in questo periodo, nonostante fosse sotto organico e non abbia usufruito di agenti per la stagione estiva, ha stretto i denti per garantire il proprio impegno, espletando con efficienza le proprie attività. Oggi accogliamo i nuovi agenti a cui chiedo responsabilità, dedizione e competenza nello svolgimento della propria funzione”.

