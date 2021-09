Covid, nelle Marche si continua a morire: oggi altri tre decessi

ANCONA – Nelle Marche si continua a morire per Covid-19. Anche oggi il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che ci sono state delle vittime: tre.

Si tratta di un cinquantasettenne di Massa Fermana, di un sessantottenne di Fermo e di una settantatreenne di Torre San Patrizio. E con questi tre nuovi decessi il numero delle vittime, nelle Marche, dall’inizio della pandemia, sale così a 3.061.

Nelle ultime 24 ore è sceso invece a 82 il numero dei ricoverati (-2 rispetto a lunedì), mentre si sono registrati altri 119 positivi. Sono 25, sia nella provincia di Ancona, sia in quella di Macerata; 21 nella provincia di Pesaro Urbino; 18 in quella di Ascoli Piceno e 17 in quella di Fermo. Altri 13 contagiati sono residenti fuori regione.

