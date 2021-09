Coronavirus, altre due vittime nelle Marche mentre diminuiscono i ricoveri

ANCONA – Anche oggi, nelle Marche, dobbiamo registrare altri due decessi per il coronavirus. Si tratta di un settantacinquenne di Mogliano e di una ottantacinquenne di Acquasanta Terme, entrambi con patologie pregresse. I decessi all’ospedale regionale di Torrette e nella residenza Valdaso.

Nel contempo dobbiamo anche registrare tre ricoverati in meno (ora sono 81) negli ospedali della regione. Quattro pazienti in meno (22) nelle terapie intensive. Restano invece gli stessi (20) i degenti nei reparti semi intensivi e 39 negli altri reparti. Sono invece 48 i pazienti presenti nelle strutture territoriali e 4 in osservazione nei pronto soccorso.

Ed oggi dobbiamo anche registrare 94 nuovi contagi: 42 in provincia di Macerata, 12 in quella di Ancona, 11 nelle province di Pesaro Urbino e Fermo, 6 in quella di Ascoli Piceno. Altri 12 contagiati risiedono fuori regione.

I tamponi eseguiti sono stati 3.549 di cui 2.194 nel percorso diagnostico (positività al 4,3%) e 1.355 nel percorso guariti. A questi vanno aggiunti 1.520 test antigenici (13 positivi).

