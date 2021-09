Cinquantasettenne perde la vita nello scontro tra un’auto ed uno scooter

FANO – Un cinquantasettenne ha perso la vita, nel primo pomeriggio di oggi – alle 13.30 – in un incidente accaduto nella zona del Codma, alla periferia di Fano, tra via Campanella e via del Cimitero.

Per cause in via di accertamento, da parte degli agenti della Polizia stradale, si sono scontrati un’auto ed uno scooter Yamaha.

Gravissimi i traumi riportati nella caduta dallo scooterista, deceduto prima del trasporto in ospedale.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigli del fuoco e gli agenti della Polizia stradale.

