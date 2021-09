Capanno agricolo in fiamme: muore un cane, un altro resta intossicato

FALCONARA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via dell’Aeroporto, a Falconara, per l’incendio di un capanno agricolo, adibito a deposito di materiale vario.

La squadra di Ancona, intervenuta con due autobotti ed un mezzo 4×4, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Purtroppo, a causa dell’incendio, si e verificato il decesso di un cane, ed un altro è rimasto intossicato. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale ed i Carabinieri della locale Stazione.

