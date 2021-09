A Morro d’Alba debutta il World Music Sunset

L’11 e 12 settembre ed il 18 e 19, quattro concerti al tramonto lungo il camminamento de “La Scarpa”, un incontro di culture attraverso le diverse sonorità del mondo. Il nuovo format organizzato da Adriatico Mediterraneo in collaborazione con il Comune

MORRO D’ALBA – Quattro appuntamenti con le sonorità del mondo, mentre il sole tinge dei colori del tramonto le colline ed i vigneti di Morro d’Alba, con il mare in lontananza ad evocare terre lontane. È il World Music Sunset, il nuovo evento di arte e musica organizzato dal Festival Adriatico Mediterraneo in collaborazione con il Comune di Morro d’Alba che fa parte della rete dei Borghi più belli d’Italia. Il debutto di questa nuova rassegna nei due weekend di settembre di sabato 11 e domenica 12 e ed i successivi sabato 18 e domenica 19. Cinque artisti – tre solisti ed un duo – si esibiranno alle 18.30, all’ora del tramonto lungo il camminamento de “La Scarpa” a Morro d’Alba, accompagnando il calar del sole.

Si parte l’11 settembre con Gionni Di Clemente, chitarra e oud, in World on the Strings. Un incontro di suoni e continenti, un incontro tra culture. Tra musica etnica, contemporanea, jazz di ricerca e fluide improvvisazioni. Saranno le corde del virtuoso polistrumentista Gionni Di Clemente, che spazia dalla chitarra classica 6 e 10 corde, alla chitarra acustica 12 corde, all’oud, al bouzouki, al sitar e al mandolino a guidare in un viaggio che non vede confini.

Il 12 settembre sarà la volta di Marta Celli, arpa solista, in Canti d’Oltremare: uno spettacolo musicale, ma non solo, che vede Marta Celli riuscire a trasformare, grazie alle sonorità dell’arpa celtica ogni luogo in un angolo di magica poesia senza tempo. L’elemento è quello dell’acqua, così in sintonia con l’arpa, e le tematiche legate al mare fluiscono da una costa all’altra dell’Europa, dalle terre celtiche al Mediterraneo.

Sabato 18 settembre Christian Riganelli con la sua fisarmonica proporrà Viaggio intorno al Mondo. Un percorso musicale, con brani dello stesso Riganelli, ma anche di Rota, Bacalov, Fernandez, Pixinguina, Piazzolla che attraversa paesi e tradizioni culturali differenti, dalle composizioni originali del Maestro Riganelli alla musica popolare brasiliana, passando per alcune delle più celebri melodie da film fino ad arrivare alle taglienti e passionali sonorità del nuevo tango. Un progetto di studio e ricerca che mette in evidenza diversi approcci stilistici, sapientemente arrangiati ed interpretati per fisarmonica solista.

La rassegna si chiude domenica 19 settembre con Anissa Gouizi feat. Frida Neri canto in Cantus Animae, voci suoni armonie. Due voci parallele e complici percorrono infinite melodie e creano cangianti armonie. Le musiche scelte per essere raccontate attraverso voci, percussioni e suoni altri, provengono tutte dalle terre strette intorno al mare nostrum. Tradizioni e lingue, sonorità e storie diverse eppure vicine, legate, inscindibili.

«Il World Music Sunset nasce dall’idea di portare il Festival Adriatico Mediterraneo oltre i suoi tradizionali palcoscenici – ha affermato il direttore artistico di Adriatico Mediterraneo Festival, Giovanni Seneca –. Questo sempre mantenendo la sua identità originaria, ma ampliando le sue relazioni e gli spunti di riflessione. Il mare è visibile in lontananza da “La Scarpa”, a lambire le campagne marchigiane, dando luogo insieme alla musica ad un’immaginazione nuova, a nuove sensazioni. Il World Music Sunset – ha aggiunto Seneca –, con i suoi set al tramonto, conclude idealmente Adriatico Mediterraneo Festival, che si è tenuto ad Ancona dal 18 al 22 agosto, e che si caratterizza anche per i suoi concerti all’alba al Passetto. Ma è anche il proseguimento di un percorso iniziato a Morro d’Alba con il Lacrima Wine Festival, che si è svolto dal 1 al 10 luglio, e che si sta preparando alla sua seconda edizione nel 2022». Morro d’Alba così, cittadina simbolo della doc Lacrima, si afferma sempre più come meta turistica e contenitore culturale. «Abbiamo avuto una primavera ed un’estate ricchissime di eventi e proposte culturali, con la grande novità di successo del Lacrima Wine Festival, esperienza che sicuramente diventerà un appuntamento fisso per il borgo – ha dichiarato l’assessore alla Cultura ed al Turismo del Comune di Morro d’Alba, Alessandra Boldreghini –. Per tutta l’estate le strutture ricettive di Morro d’Alba sono state sold out ed i luoghi come quello de “La Scarpa” sono stati frequentati dai turisti, incantati dal panorama che si può ammirare. Ora quel luogo si arricchisce di questi concerti, proprio nell’ora in cui Morro d’Alba sa mostrarsi in tutta la sua bellezza. Sarà un momento emozionante».

I biglietti per i concerti sono disponibili in prevendita su https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/morro%20d’alba?o=date al costo di 5 euro. Informazioni e prenotazioni biglietti anche attraverso l’infoline 3534139087. Il biglietto di ingresso al concerto darà diritto nei mesi di settembre ed ottobre alla visita gratuita ai sotterranei: Museo Utensilia e mostra di Mario Giacomelli. Nelle giornate degli spettacoli, il museo e la mostra saranno aperti straordinariamente anche dalle 21 alle 23.

Al termine del concerto seguirà una degustazione dei vini del territorio.

* Come da normativa nazionale, per accedere all’evento è necessario mostrare all’ingresso il Green Pass o, in alternativa, l’esito negativo di un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti o il certificato medico di guarigione da Covid negli ultimi 6 mesi.

Tali disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

