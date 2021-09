A Chiaravalle un doppio appuntamento per celebrare Dante Alighieri

CHIARAVALLE – Sulla scia delle emozioni suscitate dalla doppia mostra nel chiostro (visitabile fino al 19 settembre), dalla maratona dedicata all’Inferno e dal recital con Lucia Ferrati sul Purgatorio, a Chiaravalle è in programma un ultimo, imperdibile evento di Se tu vorrai salire, il ciclo con cui la città celebra Dante Alighieri a 700 anni dalla morte (https://fb.me/e/48NZJ2aLr).

Martedì 14 settembre – data effettiva dell’anniversario – sarà infatti protagonista, in veste sia letteraria che teatrale, Giorgio Colangeli: un vero e proprio caso nazionale, non solo per la sua brillante carriera teatrale, cinematografica e televisiva, ma anche perché si tratta di uno dei pochissimi attori in grado di proporre a memoria, con grande perizia e qualità, tutti i 100 canti della Divina Commedia.

Alle ore 18, nel cortile sul retro della Biblioteca Comunale, Colangeli presenterà il suo libro Il folle volo in dialogo con Lucilio Santoni. Alle 21, presso l’Abbazia, darà voce e anima a Vola con li occhi per questo giardino: uno spettacolo dedicato alla terza cantica e organizzato dal Comune in collaborazione con Amat.

