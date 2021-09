Si rompe un tubo, fuga di metano a Belvedere Ostrense

BELVEDERE OSTRENSE – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, sulla Strada provinciale 18, a Belvedere Ostrense, per la rottura di una tubatura del metano, causata presumibilmente da una errata manovra di un mezzo agricolo.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Jesi, con in supporto l’autogrù giunta dalla centrale di Ancona, ha messo in sicurezza la tubatura del gas e rimosso il mezzo agricolo.

Sono intervenuti sul posto anche i tecnici dell’azienda del gas per il ripristino della condotta. La strada provinciale è stata chiusa, in via precauzionale, per consentire lo svolgimento in sicurezza di tutto l’intervento.

