Un incendio di vaste proporzioni alla periferia di Jesi / Video

JESI – Un incendio di sterpaglia e vegetazione, di vaste proporzioni, si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi in via di Colle Onorato, a Jesi.

Sul posto, per spegnere le fiamme, stanno intervenendo 35 Vigili del fuoco, comprese le 2 squadre AIB di Ancona in convenzione con la Regione Marche. È stato attivato il PCA (Posto di Comando Avanzato) VVF per la gestione dell’intervento.

Sono operativi anche il Canadair e l’elicottero AIB regionale che stanno effettuando numerosi lanci di acqua per supportare il personale a terra dei Vigili del fuoco.

Nel pomeriggio le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni e l’opera delle squadre dei Vigili del fuoco, presenti in tutta l’area, è stata fondamentale per evitare che venissero coinvolte. L’incendio è stato poi circoscritto.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale.

QUI SOTTO un video:

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it