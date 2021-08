Un altro incendio di vegetazione alla periferia di Jesi

JESI – I Vigili del fuoco stanno intervenendo in via Mazzangrugno, alla periferia di Jesi, per un incendio che ha coinvolto circa 2000 metri quadri di macchia mediterranea, arbusti ed alberi.

La squadra di Jesi, in collaborazione con la squadra boschiva proveniente dal Comando VF di Ancona, intervenuti con tre autobotti e due mezzi 4×4 sta provvedendo a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Al momento non si segnalano danni a persone. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali di Jesi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it