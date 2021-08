Recuperato a Falconara un escavatore che si era ribaltato dopo la pioggia

FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in via del Tesoro, a Falconara, per recuperare un escavatore che si è ribaltato a causa delle abbondanti piogge cadute nella giornata di ieri, rendendo il terreno molle.

La squadra di Ancona, intervenuta con un’autobotte e con l’ausilio dell’autogru, ha lavorato diverse ore per rimettere il mezzo in posizione per poter poi continuare il proprio lavoro.

Non si segnalano danni a persone. Sul posto sono intervenuti anche il funzionario dei Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.

