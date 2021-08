Quinto arresto per le violenze davanti alla discoteca Miu di Marotta

MAROTTA – Quinto arresto per le violenze di sabato mattina, in via della Campanella, davanti alla discoteca Miu.

Si tratta di un ragazzo – minorenne – residente a Falconara. Il giovane è stato identificato dai carabinieri che hanno esaminato, negli ultimi giorni, numerosi video.

Il ragazzo, dopo l’arresto, anche in considerazione della sua età, è stato accompagnato in una casa di accoglienza in provincia di Cesena-Forlì..

L’arresto del giovane fa seguito a quelli, fatti subito dopo la maxi rissa, e che ha riguardato due albanesi, un senegalese ed un dominicano.

Nel frattempo si è anche appreso che le condizioni del giovane accoltellato all’alba di sabato, ricoverato all’ospedale regionale di Torrette, dopo un delicato intervento chirurgico all’addome, sono migliorate.

