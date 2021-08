Prima un giovane accoltellato, poi una rissa: violenza all’alba a Marotta

MAROTTA – Un giovane nordafricano è stato ferito all’alba di oggi, con una coltellata, in via della Campanella, la strada che collega via Cesanense alla Valcesano, davanti alla discoteca Miu.

E, subito dopo, è scoppiata una rissa che ha coinvolto diversi giovani. Una violenza inaudita, dopo una notte che doveva essere soltanto di divertimento.

Sul posto le ambulanze del servizio sanitario ed alcune auto dei carabinieri.

