Pergola rappresenta le Marche al Borgo dei Borghi: venerdì le riprese Rai

PERGOLA – Dopo il grande successo delle prime otto edizioni del concorso Rai ‘Il Borgo dei Borghi’, promosso dalla trasmissione “Alle Falde del Kilimangiaro” condotta da Camila Raznovich, riparte l’appassionante sfida tra i borghi più belli d’Italia, che andrà in onda su Rai Tre domenica 17 aprile 2022.

Siamo ai preparativi della nona edizione del “Borgo dei Borghi” alla quale il Comune di Pergola, in rappresentanza dell’intera Regione Marche, parteciperà con altri 19 borghi italiani con tutta la sua bellezza, mix di arte, cultura, natura e storia. Una vetrina straordinaria che permetterà alla città dei Bronzi dorati di raggiungere milioni di spettatori e farsi conoscere sempre più come affascinante destinazione in grado di attirare le più diverse tipologie di turisti.

Le riprese televisive inizieranno la mattina di venerdì 20 agosto e si concluderanno con il Vox Populi previsto in Piazza Ginevri alle ore 18: mini interviste ai cittadini di Pergola. Una giornata di lavoro no stop quella della troupe RAI.

L’amministrazione comunale cercherà di ridurre al minimo i disagi degli esercenti e dei residenti chiudendo al traffico, con divieto di sosta soltanto le vie più evocative del cuore di Pergola nella limitatissima fascia oraria che va dalle ore 16.00 alle ore 19.30 consentendo così alla troupe di svolgere pienamente la loro attività grazie alla collaborazione di tutti noi.

I divieti di transito e di sosta saranno applicati dalle ore 16.00 alle ore 19.30 nelle le seguenti aree: Via Don Minzoni, Piazza Battisti, Piazza Fulvi, Via XX Settembre, Via Antonelli, Via Blasi, Via Pellico, Via Trieste, Via San Francesco, Via S. Marco Evangelista, Via Cavallotti, Via Giannini e Corso Matteotti.

Prossimamente verranno rese note le modalità di votazione. Fondamentale sarà il contributo di tutti i marchigiani per eleggere Pergola ‘Il borgo dei borghi’.

