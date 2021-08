Paolini (Lega): “Ferimenti e aggressioni, Marotta fa il tris in pochi giorni”

Per il parlamentare marchigiano, membro della Commissione Giustizia e Antimafia della Camera, “il buonismo è un cancro”

MAROTTA – “Terzo grave episodio di violenza in tre giorni a Marotta di Mondolfo. Prima la rissa con accoltellamento davanti ad un locale, all’alba di sabato. Poi un altro accoltellamento in via Trentini, due giorni dopo. Ieri notte quasi una strage, grazie ad un marocchino e ad una cubana che, per sottrarsi ad un controllo della Polizia per poco non si immettono contromano in autostrada da un autogrill, poi aggrediscono e feriscono due agenti, cui va, naturalmente, la mia piena solidarietà e quella della Lega”.

Lo afferma il parlamentare della Lega, Luca Rodolfo Paolini (nella foto), membro della Commissione Giustizia e Antimafia della Camera.

“Elementi comune ai tre episodi: droga, immigrazione e precedenti penali, mai sufficienti, nel nostro Paese di “buonisti” a senso unico – aggiunge l’on. Paolini – per tenere davvero dentro perfino pluripregiudicati o per espellerli davvero”.

“Urgono i tases, rinforzi ma soprattutto una diversa mentalità dei giudici. In Usa o Gran Bretagna se tocchi un poliziotto, solo per questo, pigli parecchi annetti in più. Qui finiscono sotto processo prima le Forze dell’Ordine che quelli che arrestano”, conclude il deputato della Lega Luca Rodolfo Paolini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it